Grêmio x Atlético, pelo Brasileirão Sub-17: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida da final da competição em Porto Alegre, na segunda-feira

Grêmio e Atlético Mineiro vão se enfrentar pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-17 na próxima segunda-feira (13), às 20h, na Arena, em Porto Alegre. As equipes buscam um título inédito na competição.

Como chega o Grêmio

O Grêmio chegou à final após eliminar o Palmeiras, melhor colocado na fase de pontos corridos, nos pênaltis. Assim, o Tricolor Gaúcho empatou por 1 a 1 no tempo normal e levou a decisão para as penalidades e venceu por 4 a 3. Dessa forma, em busca de um título inédito, a equipe precisa de uma vitória em casa para levar vantagem na decisão em Minas Gerais.

Como chega o Atlético

Por outro lado, o Atlético venceu o Athletico-PR por 3 a 2 na Ligga Arena. O Furacão, aliás, também foi um dos times que tiveram a melhor campanha da fase de pontos corridos. Vale ressaltar, portanto, que o ataque da equipe vive grande fase: marcou em todos os jogos que disputou na competição até aqui. Assim, o poder ofensivo do Galo pode ajudar o time a conquistar uma vitória fora de casa na busca por um título inédito.

GRÊMIO X ATLÉTICO

Jogo de ida final do Campeonato Brasileiro sub-17

Data e horário: 13/10/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Arena, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Gabriel Menegon; Vitor Ramon, David Brendo, Luiz Eduardo e Lucas Rian; Danillo, Tiago e João Borne; Roger, Harlley e Benjamin. Técnico: Ruimar Kunzel

ATLÉTICO: Kaio; Samuel Rodrigues, Vitão, Xavier e Luiz Peu; Pascini, Riquelme e Índio; Cauã Soares, Gutte e Mosquito. Técnico: Henrique Teixeira

