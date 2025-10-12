Goleiro do Internacional, Rochet fará nova cirurgia na mão esquerda

O goleiro Sérgio Rochet vai passar por uma nova cirurgia na mão esquerda, segundo a informação do Internacional. O procedimento será na próxima terça-feira (14) e, de acordo com comunicado do clube, já estava previsto e não se trata de uma nova lesão. Ele vai retirar a placa e os parafusos utilizados na fixação da fratura do quarto metacarpo, porém sem prazo de retorno aos gramados.

“O atleta passará pela etapa final da recuperação, destinada à retirada do material de fixação — prática comum em casos desse tipo de fratura. O procedimento será realizado em Porto Alegre e não representa intercorrência ou complicação. Logo após o período pós-operatório e de cicatrização, o goleiro iniciará o processo de recuperação no CT Parque Gigante, acompanhado pelo Departamento de Saúde e Performance do Clube”, comunicou o Inter.