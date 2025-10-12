Erick Pulgar passará por reavaliação antes de Botafogo x Flamengo

Volante, que não atua desde o Mundial de Clubes, vive dias decisivos para retorno aos gramados pela equipe rubro-negra

O clássico contra o Alvinegro será no Nilton Santos, ou seja, em grama sintético. Este, afinal, seria um dos motivos para preservar o chileno. Além disso, Erick Pulgar tem dois cartões amarelos e poderia ficar suspenso em duelo importante contra o Palmeiras, no Maracanã. Os times, afinal, brigam pela liderança do Brasileirão.

Mesmo recuperado de uma cirurgia no pé direito, o volante Erick Pulgar não tem presença garantida no clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo , portanto, irá avaliar o jogador nos próximos dias para ver se tem condições de retornar aos gramados pelo Rubro-Negro. As informações são do portal “ge”.

Erick Pulgar não atua desde 29 de junho, quando o Flamengo perdeu por 4 a 2 para o Bayern de Munique (ALE), pelo Mundial. Na ocasião, o chileno sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito em disputa com Harry Kane.

Assim, passou por cirurgia no dia 3 de julho, no Chile, começando a recuperação logo depois. Dessa forma, já são três meses de ausência dos gramados para o camisa 5, que era titular antes da lesão.

Ele tem 26 jogos pelo Flamengo na temporada, com apenas um gol marcado e nenhuma assistência. Dessas 26 aparições, 23 foram como titular. Ao todo, o Rubro-Negro só perdeu três partidas quando Pulgar esteve em campo, incluindo o revés para os Bávaros, que eliminou o Flamengo do Mundial de Clubes. Além disso, ele tem sete partidas realizadas pela seleção do Chile nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.