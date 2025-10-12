Criciúma vence o América-MG e assume vice-liderança na Série B

Equipes se enfrentaram no Heriberto Hülse, pela 32° rodada da competição; Gols do jogo foram de Jhonatan, Ricardo Silva e Diego Gonçalves / Crédito: Jogada 10

O Criciúma venceu o América Mineiro por 2 a 1 na noite deste domingo (12), no Heriberto Hülse, pela 32° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram de Jhonathan, Ricardo Silva e Diego Gonçalves. O Tigre, que briga pelo acesso, interrompe uma sequência de três partidas sem vencer na competição. Por outro lado, o Coelho, que segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento, volta a perder depois de três jogos.

A partida, que contou com uma forte chuva no primeiro tempo, teve pressão dos visitantes no início da partida, mas logo o Criciúma se impôs e teve as principais chances com Jhonata Robert, Jean Carlos e Léo Naldi. Por outro lado, o América quase não chegou no gol de Alisson. No segundo tempo, os donos da casa seguiram pressionando. E o gol saiu na bola parada, aos 18 minutos. Jhonata Robert cobrou o escanteio e o zagueiro Jonathan cabeceou no canto para abrir o placar. E também com um escanteio, o Coelho chegou ao empate, aos 28, com Ricardo Silva. No entanto, a reação do Tigre foi rápida: no minuto seguinte, Diego Gonçalves recebeu de João Carlos e finalizou de primeira para garantir a vitória do Criciúma.