Colômbia goleia o México em amistoso nos Estados Unidos

Com gol de Carbonero, do Internacional, e com Serna, do Fluminense, como titular, equipe colombiana chega ao sexto jogo de invencibilidade

A Colômbia confirmou a boa fase e venceu o México, por 4 a 0, em amistoso no AT&T Stadium, no Texas, Estados Unidos. Os gols foram marcados por Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma e Carbonero, do Internacional. Kevin Serna, do Fluminense, foi titular na equipe colombiana, enquanto Rafael Borré, do Colorado, entrou na segunda etapa.

Na próxima terça-feira (14), às 21h (de Brasília) a Colômbia volta a campo para mais um amistoso. O adversário será o Canadá, em Nova Iorque, na Red Bull Arena. O time colombiano está invicto há seis jogos, com três empates e três vitórias em sequência. A última derrota foi para o Brasil, em março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.