Cabo Verde x Essuatíni: Onde assistir, escalações e arbitragem

Cabo Verde x Essuatíni: Onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória em casa fará os cabo-verdianos conquistarem a vaga para a Copa do Mundo pela primeira vez na história
Cabo Verde está muito próximo de fazer história nesta segunda-feira (13/10), às 13h (de Brasília). No Estádio Nacional, na cidade da Praia, a seleção recebe Essuatíni pela última rodada do Grupo D das Eliminatórias. Líder com 20 pontos, os cabo-verdianos garantem vaga na próxima Copa do Mundo em caso de vitória — resultado que parece muito provável, já que enfrentarão o lanterna da chave, que soma apenas três pontos.

No primeiro turno, Cabo Verde venceu fora de casa por 2 a 0. Um novo triunfo elimina qualquer chance de ser ultrapassado pelo vice-líder Camarões, que tem 18 pontos e enfrenta a eliminada Angola (11 pontos) em casa. A vitória é essencial, já que nada indica que os camaroneses tropeçarão como mandantes diante do últimocolocadoe sem vitória na competição. Assim, se as seleções terminarem empatadas em pontos, Camarões ficaria com a vaga pelo saldo de gols (12 a 5).

Portanto, para os cabo-verdianos, é vencer ou vencer. Além do favoritismo, a equipe contará com o apoio em massa da torcida no Estádio Nacional, na capital Cidade da Praia.

Onde assistir

O canal oficial da Fifa (www.fifa.com) transmite a partir das 13h (de Brasília).

Essuatíni ou Suazilândia

Essuatíni (Eswatini) é o novo nome da antiga Suazilândia. A mudança ocorreu em 19 de abril de 2018, quando o rei Mswati III decidiu adotar uma denominação na língua local em vez do nome inglês. O país, assim como a Inglaterra, é uma monarquia parlamentarista. Essuatíni significa “terra do povo suázi“. A nação foi colônia britânica entre 1903 e 1968.

Como chega Cabo Verde?

A previsão é de que o Estádio Nacional, com capacidade máxima para 15 mil pessoas, esteja completamente lotado — mesmo com diversas reclamações da torcida. Muitos fãs afirmam que a maior parte dos ingressos está nas mãos de cambistas, que estão cobrando preços abusivos.

O ingresso mais barato, que custa o equivalente a R$ 35, está sendo vendido por até R$ 170 no mercado paralelo. Ainda assim, por se tratar do jogo mais importante da história do país, tudo indica que a lotação será esgotada.

O técnico Pedro Bubista deve repetir a escalação que conseguiu um empate heroico na rodada passada — quando a equipe perdia por 3 a 1 nos minutos finais e buscou o 3 a 3 em apenas seis minutos.

Ele aposta novamente no esquema 4-2-3-1, com o atacante Livramento sendo municiado por Jamiro, Telmo e Tavares.

Como chega Essuatíni

Na lanterna do grupo e praticamente sem chances, Essuatíni chega embalado por um bom resultado na última rodada: empatou por 2 a 2 com Angola em casa, sofrendo o gol de empate no fim.

Como a equipe superou as expectativas, é provável que o técnico Sifiso Ntibane abandone a ideia de dar minutos aos reservas e mantenha a escalação da última partida, na tentativa de conquistar sua primeira vitória na competição.

Fique de olho em Justice Figuareido, autor dos dois gols contra Angola. Afinal, ele tem qualidade e é um dos poucos jogadores da seleção que atuam fora do país — joga pelo Richards Bay, time da primeira divisão do Campeonato Sul-Africano.

CABO VERDE X ESSUATÍNI

10ª rodada do Grupo D das Eliminatórias africanas
Data e horário: 11/10/2025, às 13h (de Brasília)
Local: Estádio Nacional, Praia (CVE)
CABO VERDE: Vozinha; Moreira, Pico, Diney e João Paulo; Pina e Yannick Semedo; Jamit, Telmo e Tavares; Técnico: Pedro Bubista.
ESSUATINI: Makhanya; Mkonta, Shonjwe, Gamadze e Mabilisa; Mkhonto, Masangne, Ndzabandzaba, Magagula e Mhonto; Figuareido.Técnico: Sifiso Ntibane
Árbitro: Charles Benle Bulu (GAN)
Auxiliares: Paul Kodzo Atimaka e Tijani Mohammed (GAN)

