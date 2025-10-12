Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético faz mistério sobre lesão do zagueiro Iván Román

Seleção chilena informa fratura na mão esquerda do jogador e cirurgia no local. Galo, entretanto, não confirma necessidade do procedimento
Iván Román sofreu corte da seleção do Chile por conta de uma fratura na mão esquerda. O Atlético, entretanto, não informou sobre as condições do jogador e se ele passará por cirurgia. O zagueiro, aliás, ficou no departamento médico no sábado e domingo, na Cidade do Galo.

Em comunicado, o Chile informou que o zagueiro precisaria passar por uma cirurgia na mão esquerda. No entanto, o Galo não confirmou a necessidade do procedimento. Além disso, o atleta passa por uma reavaliação no retorno à Belo Horizonte.

“O Corpo Médico da Seleção Chilena informa que o selecionado nacional Iván Román foi liberado da convocatória. O jogador, na avaliação médica, relatou dor persistente na mão esquerda. Após exames de imagens, se confirmou uma fratura que limita a atividade esportivo de contato e tem indicação de procedimento cirúrgico”, em comunicado da seleção chilena.

Por fim, caso Iván Román não tenha condições de jogo quarta-feira diante do Cruzeiro, na Arena MRV, o técnico Jorge Sampaoli terá à disposição na zaga apenas Ruan Tressoldi e o jovem Vitão. Afinal, Lyanco passou por cirurgia no tendão de Aquiles, Vitor Hugo está suspenso e Alonso está com a seleção paraguaia.

Se o chileno não puder atuar, o treinador deve escalar Ruan, manter o lateral Saravia como zagueiro. Além disso, Sampaoli pode promover a estreia de Vitão ou improvisar outro atleta na defesa, como Fausto Vera, que atuou na posição na estreia do treinador.

