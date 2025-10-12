Atlético faz mistério sobre lesão do zagueiro Iván Román

Seleção chilena informa fratura na mão esquerda do jogador e cirurgia no local. Galo, entretanto, não confirma necessidade do procedimento

Em comunicado, o Chile informou que o zagueiro precisaria passar por uma cirurgia na mão esquerda. No entanto, o Galo não confirmou a necessidade do procedimento. Além disso, o atleta passa por uma reavaliação no retorno à Belo Horizonte.

Iván Román sofreu corte da seleção do Chile por conta de uma fratura na mão esquerda. O Atlético , entretanto, não informou sobre as condições do jogador e se ele passará por cirurgia. O zagueiro, aliás, ficou no departamento médico no sábado e domingo, na Cidade do Galo.

“O Corpo Médico da Seleção Chilena informa que o selecionado nacional Iván Román foi liberado da convocatória. O jogador, na avaliação médica, relatou dor persistente na mão esquerda. Após exames de imagens, se confirmou uma fratura que limita a atividade esportivo de contato e tem indicação de procedimento cirúrgico”, em comunicado da seleção chilena.

Por fim, caso Iván Román não tenha condições de jogo quarta-feira diante do Cruzeiro, na Arena MRV, o técnico Jorge Sampaoli terá à disposição na zaga apenas Ruan Tressoldi e o jovem Vitão. Afinal, Lyanco passou por cirurgia no tendão de Aquiles, Vitor Hugo está suspenso e Alonso está com a seleção paraguaia.

Se o chileno não puder atuar, o treinador deve escalar Ruan, manter o lateral Saravia como zagueiro. Além disso, Sampaoli pode promover a estreia de Vitão ou improvisar outro atleta na defesa, como Fausto Vera, que atuou na posição na estreia do treinador.