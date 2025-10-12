Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Árbitro encerra jogo no momento de gol em partida na Espanha

Racing fez o gol de empate contra o Sporting Gijón, mas juiz apitou fim da partida no mesmo instante e causa grande confusão
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Não é só no futebol brasileiro que a arbitragem causa polêmica. Na partida entre Sporting Gijón e Racing Santander, pela segunda divisão da Espanha, o árbitro apitou o final do jogo no momento em que um jogador do Racing acertava um chutaço de fora da área, que resultaria no gol de empate. O lance, portanto, gerou revolta, confusão e uma expulsão.

Em busca do gol de empate nos minutos finais, o Racing teve uma falta a seu favor. Após a cobrança, a bola sobrou para o jogador Mario García na entrada da área. No exato instante em que ele finalizava, o árbitro apitou o fim do jogo. Aliás, seria um golaço que levaria o placar para 2 a 2. A decisão, é claro, gerou revolta dos jogadores do Racing. Além disso, o meia Sangalli acabou recebendo um cartão vermelho direto por reclamação.

“Isso é normal? No meu ponto de vista, não é normal. Quando o Racing está ganhando, normalmente dão 15 minutos. Quando estamos perdendo… hoje, os 8 minutos foram escandalosos. Existe um escritório em Madri que se dedica a essas coisas, não é? Pois que eles analisem”, disse o treinador do Racing, José Alberto López, em coletiva após a partida.

Com esta decisão insólita, o Sporting Gijón, assim, saiu vitorioso por 2 a 1. Um duro golpe para o Racing, que se encontrava empatado na liderança da II Liga espanhola com o Deportivo, que ainda não jogou nesta rodada.

Futebol Internacional

