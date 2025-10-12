Árbitro encerra jogo no momento de gol em partida na Espanha

Racing fez o gol de empate contra o Sporting Gijón, mas juiz apitou fim da partida no mesmo instante e causa grande confusão

Não é só no futebol brasileiro que a arbitragem causa polêmica. Na partida entre Sporting Gijón e Racing Santander, pela segunda divisão da Espanha, o árbitro apitou o final do jogo no momento em que um jogador do Racing acertava um chutaço de fora da área, que resultaria no gol de empate. O lance, portanto, gerou revolta, confusão e uma expulsão.

Em busca do gol de empate nos minutos finais, o Racing teve uma falta a seu favor. Após a cobrança, a bola sobrou para o jogador Mario García na entrada da área. No exato instante em que ele finalizava, o árbitro apitou o fim do jogo. Aliás, seria um golaço que levaria o placar para 2 a 2. A decisão, é claro, gerou revolta dos jogadores do Racing. Além disso, o meia Sangalli acabou recebendo um cartão vermelho direto por reclamação.