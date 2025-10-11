Veiga comemora bom momento no Palmeiras e destaca importância do elenco

Ídolo alviverde conseguiu se reencontrar com boas atuações pelo Verdão e acredita que grupo será determinante na briga pelo título brasileiro

Um dos principais destaques foi Raphael Veiga. O meia, que está se reencontrando com o bom futebol, marcou o primeiro gol da partida, deu assistência para o terceiro e participou do quarto. Capitão neste sábado, o ídolo alviverde comentou sobre seu bom momento e também comemorou o gol de Bruno Rodrigues.

O Palmeiras vive um grande momento na temporada. Na noite deste sábado (11), o Verdão goleou o Juventude por 4 a 1 e assumiu a liderança isolada do Brasileirão. O time alviverde conseguiu superar os desfalques por conta da Data Fifa e ter uma grande atuação.

“É ruim às vezes jogar com dor, mas já passou. Agora é cada jogo melhorar a parte física. Querendo ou não atrapalha. Estou feliz de voltar, fazer gol, o time ganhar, estou feliz pelo retorno do Bruno, sabemos o que ele passou. E feliz pelo desempenho de cada atleta. Sabemos que temos alguns jogos importantes”, destacou.

Apesar da baixas no time, a goleada mostrou a força do elenco do Palmeiras. Veiga destacou a importância de todos os jogadores para o clube e a intensidade dos trabalhos realizados por Abel Ferreira, que tem uma dor de cabeça boa.

“Todo mundo estar bem, no melhor nível, é importante para o resto do campeonato. A mentalidade é essa. Todo mundo é importante no elenco. Por isso o nível dos treinos é bem forte. Todo mundo bem. É um problema bom para o Abel. Embora muitos jogadores jovens de idade e de casa, todo mundo está bem. Quanto mais os jogadores estiverem bem, melhor para o Palmeiras”, afirmou.