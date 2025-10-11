Vasco informa lesão de lateral-direito

Já vivendo problemas para escalar a lateral-direita para seu próximo compromisso, o Vasco tem mais um problema para lidar. O lateral Paulo Ricardo, possível titular contra o Fortaleza por conta das convocações de Paulo Henrique e Puma, sofreu uma grave lesão no pé direito.

Dessa forma, o próprio Cruz-Maltino divulgou neste sábado (11/10) que o jogador passará por cirurgia no local. Paulinho, como também é chamado, afinal, realizou exames após sofrer o trauma e viu constatada uma lesão ligamentar. O clube, no entanto, não divulgou o período de recuperação, nem a data da cirurgia.

LEIA MAIS: Vasco ganha reforços de Cuesta e Thiago Mendes

O jogador era uma das opções do técnico Fernando Diniz para assumir a lateral-direita com as ausências de Paulo Henrique e Puma Rodríguez. Ele, no entanto, ainda não tem jogo de Série A no currículo, tendo atuado apenas nas duas primeiras partidas do Gigante da Colina na temporada. Numa dessas atuações, marcou o primeiro gol do Vasco em 2025. Assim, Tchê Tchê, que já atuou diversas vezes na carreira no setor, também corria por fora.

O Cruz-Maltino, aliás, busca a antecipação do retorno de Paulo Henrique e Puma. Enquanto o uruguaio tem jogo na segunda-feira (13/10) por sua seleção, PH tem o duelo do Brasil contra o Japão na terça (14/10), véspera do jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Assim, a diretoria negociou com as delegações para trocar os voos dos jogadores, visando um retorno mais rápido após o término de suas participações na Data Fifa.