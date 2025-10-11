Vasco ganha reforços de Cuesta e Thiago Mendes

Zagueiro e volante, respectivamente, se recuperam de lesão e voltam a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Cuesta e o volante Thiago Mendes já estão de volta aos treinamentos do Vasco, ficando novamente à disposição do técnico Fernando Diniz. Ambos treinaram com o restante do elenco na última sexta-feira (10/10) e, assim, já podem voltar a atuar pelo Cruz-Maltino. Cuesta, afinal, não atua desde o jogo contra o Cruzeiro, no dia 27 de setembro. Na ocasião, o jogador saiu nos acréscimos por conta de dores na coxa esquerda. Posteriormente, o Vasco revelou que o colombiano estava com uma lesão no músculo adutor, que o tirou de duas partidas.