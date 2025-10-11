Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco altera voos de Paulo Henrique e Puma; entenda

Únicos dois representantes do Cruz-Maltino na Data Fifa são laterais-direitos, o que poderia gerar um desfalque de peso no time
Correndo risco de ficar sem seus dois principais laterais-direitos para a próxima rodada do Brasileirão, o Vasco alinhou uma programação diferenciada para contar com Paulo Henrique e Puma Rodríguez no duelo contra o Fortaleza, na próxima quarta (15/10). Ambos, afinal, estão com suas seleções durante a Data Fifa.

O problema é que ambos estão do outro lado do mundo. Paulo Henrique irá com a Seleção Brasileira para Tóquio, capital do Japão, onde a Canarinho enfrenta os donos da casa na terça (14/10), véspera do jogo no Castelão. Já Puma está na Malásia com o Uruguai. A Celeste, no entanto, joga na segunda (13/10), havendo mais tempo hábil para um retorno.

LEIA MAIS: Vasco ganha reforços de Cuesta e Thiago Mendes

Assim, de acordo com o “ge’, o Vasco comprou uma passagem diferente para Paulo Henrique, que, agora, deve seguir de Tóquio para Londres e depois Paris antes de chegar a Fortaleza. Quanto a Puma, o Cruz-Maltino negociou junto a federação uruguaia a mudança do voo do jogador. Assim, espera-se que Puma desembarque em Fortaleza ainda na terça-feira (13/10). O jogo contra o Laion é às 21h30 (de Brasília).

Os dois jogadores, aliás, representaram suas seleções entrando em campo. Enquanto Puma foi titular, ficando o primeiro tempo inteiro na vitória por 1 a 0 sobre a República Dominicana, PH jogou 20 minutos. Ele entrou na reta final do amistoso contra a Coreia do Sul, vencida pela Seleção Brasileira por 5 a 0, em Seul.

Vasco

