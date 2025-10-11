Vasco altera voos de Paulo Henrique e Puma; entenda

Únicos dois representantes do Cruz-Maltino na Data Fifa são laterais-direitos, o que poderia gerar um desfalque de peso no time

Correndo risco de ficar sem seus dois principais laterais-direitos para a próxima rodada do Brasileirão, o Vasco alinhou uma programação diferenciada para contar com Paulo Henrique e Puma Rodríguez no duelo contra o Fortaleza, na próxima quarta (15/10). Ambos, afinal, estão com suas seleções durante a Data Fifa.

O problema é que ambos estão do outro lado do mundo. Paulo Henrique irá com a Seleção Brasileira para Tóquio, capital do Japão, onde a Canarinho enfrenta os donos da casa na terça (14/10), véspera do jogo no Castelão. Já Puma está na Malásia com o Uruguai. A Celeste, no entanto, joga na segunda (13/10), havendo mais tempo hábil para um retorno.