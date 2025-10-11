Série C: quatro clubes garantem acesso para a segunda divisão de 2026

Série C: quatro clubes garantem acesso para a segunda divisão de 2026Última rodada da fase final foi recheada de emoção para as torcidas envolvidas nas decisões
A última rodada do quadrangular final da Série C foi de muitas emoções para todas as torcidas que sonhavam com o acesso para a segunda divisão do futebol brasileiro. No Grupo B, Londrina e São Bernardo garantiram a classificação para a Série B de 2026, enquanto no Grupo C, Ponte Preta e Náutico ficaram com as vagas.
O Londrina, que ficou na primeira colocação do Grupo B, e Ponte Preta, primeira colocada do Grupo C, garantiram a classificação também para a final e farão a grande decisão do título da Série C 2025.
As datas e os horários dos jogos finais ainda serão decididos pela CBF.
Londrina e São Bernardo garantem as vagas no Grupo B
Em casa, o Londrina entrou na rodada final do quadrangular com o acesso bem encaminhado para enfrentar o São Bernardo. O time paranaense ficou no empate em 1 a 1 com os paulistas e garantiu a classificação para a Série B.
A equipe do interior paulista, por sua vez, dependia do resultado de Caxias-RS x Floresta-CE para garantir o acesso. Se o time cearense não vencesse, o empate era suficiente.
