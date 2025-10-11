Série C: quatro clubes garantem acesso para a segunda divisão de 2026

A última rodada do quadrangular final da Série C foi de muitas emoções para todas as torcidas que sonhavam com o acesso para a segunda divisão do futebol brasileiro. No Grupo B, Londrina e São Bernardo garantiram a classificação para a Série B de 2026, enquanto no Grupo C, Ponte Preta e Náutico ficaram com as vagas.

O Londrina, que ficou na primeira colocação do Grupo B, e Ponte Preta, primeira colocada do Grupo C, garantiram a classificação também para a final e farão a grande decisão do título da Série C 2025.