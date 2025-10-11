Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos tem pior aproveitamento de finalizações do Brasileirão

Peixe se apresenta como quarto pior ataque da competição e ainda está próximo de entrar na zona de rebaixamento; veja números
O torcedor do Santos tem motivos para se preocupar com o desempenho ofensivo da equipe. De acordo com o levantamento do “Gato Mestre”, o clube tem o pior aproveitamento de finalizações certas do Brasileirão, com apenas 29,21% de acertos. É o único time da Série A com índice abaixo dos 30%.

Em 26 partidas do Campeonato Brasileiro, o Santos finalizou 315 vezes e acertou 92 chutes. O time, que conta com a estrela de Neymar, marcou apenas 25 gols, o que corresponde o quarto pior ataque da competição, empatado com o Atlético-MG.

O técnico Juan Pablo Vojvoda encontra dificuldades para transformar chances em gols, mesmo com a presença de Neymar. O atacante não atua há quase um mês e deve retornar apenas em novembro. Até agora, o astro soma humildes três gols e nenhuma assistência em 13 jogos pelo Brasileirão.

Para o clássico contra o Corinthians, o Santos seguirá com problemas no ataque, já Tiquinho Soares está suspenso. Assim, a única opção como centroavante será Lautaro Díaz. O artilheiro do Santos no Brasileirão, aliás, é Barreal, com seis gols, seguido por Guilherme, que balançou as redes quatro vezes.

No momento, o Santos se encontra na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o 17º colocado Vitória, dentro da zona de rebaixamento.

