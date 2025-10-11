Santos tem pior aproveitamento de finalizações do Brasileirão

Peixe se apresenta como quarto pior ataque da competição e ainda está próximo de entrar na zona de rebaixamento; veja números / Crédito: Jogada 10

O torcedor do Santos tem motivos para se preocupar com o desempenho ofensivo da equipe. De acordo com o levantamento do “Gato Mestre”, o clube tem o pior aproveitamento de finalizações certas do Brasileirão, com apenas 29,21% de acertos. É o único time da Série A com índice abaixo dos 30%. Em 26 partidas do Campeonato Brasileiro, o Santos finalizou 315 vezes e acertou 92 chutes. O time, que conta com a estrela de Neymar, marcou apenas 25 gols, o que corresponde o quarto pior ataque da competição, empatado com o Atlético-MG.