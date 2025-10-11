Ronaldinho Gaúcho se diverte com o VAR, dá dicas aos jovens e revela se quer ser técnico

Craque voltou ao Mineirão para o Desafio de Gigantes, partida de exibição com lendas do futebol. E seu time levou a melhor sobre o de Alex

Ainda que o futebol mude, que as regras evoluam e a tecnologia invada os gramados, uma verdade permanece inabalável: a essência do jogo continua sendo a qualidade dos craques em campo.

Ronaldinho Gaúcho, ícone da Seleção Brasileira na histórica conquista do pentacampeonato mundial em 2022, encara de peito aberto as transformações que vêm sacudindo o futebol moderno. Do polêmico VAR às múltiplas alterações nas regras, passando pelos controversos gramados sintéticos, o craque mostra que, mesmo fora das quatro linhas, continua atento ao esporte que o consagrou.

Tanto que o craque afirma que segue enxergando talento de sobra nas novas gerações. Para ele, a ausência da tão sonhada Copa do Mundo na prateleira de muitas das estrelas atuais não diminui em nada o brilho que carregam nos pés — nem o potencial que têm para marcar época.

“Venho de uma geração maravilhosa. É lógico que depois da nossa geração também tiveram grandes jogadores que não tiveram a felicidade de serem campeões do mundo. Acho que essa é uma das diferenças maiores que tem. Entrou o VAR no futebol, entraram regras diferentes, coisas diferentes. Então, acho uma mudança que é até difícil falar porque não peguei. Mas também não gosto (risos). Mas a gente tem que entender e ir se adaptando”, disse o Bruxo, em entrevista à ESPN neste sábado (11).

Ronaldinho se diz completamente satisfeito

Ao retornar ao Mineirão para o Desafio de Gigantes, jogo de exibição com lendas do futebol, o vencedor da Bola de Ouro na temporada 2005 foi enfático: realizou todos os objetivos enquanto ainda era jogador.

“Acabei minha carreira completamente realizado, sem me faltar nada, graças a Deus. Desejo toda a sorte do mundo para esta nova geração e para as próximas. Que possam realizar seus sonhos, que possam ser campeões do mundo, que possam conquistar prêmios individuais. Torço muito para que eles possam passar pelo que eu passei”, prosseguiu.