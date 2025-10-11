Romário detona arbitragem brasileira e revela projeto no Senado

Ex-craque, hoje Senador da República, afirma a jornalistas que levará à pauta projeto de profissionalização dos árbitros no Brasil

Antes da “Partida do Coração” , evento beneficente para celebrar a amizade entre Brasil e Itália, no Maracanã, na última sexta-feira (10/10), o ex-jogador Romário deu declaração polêmica sobre a arbitragem brasileira. Além disso, antes de a bola rolar, o também Senador da República revelou que tem um projeto de profissionalização para colocar o assunto em pauta no Senado.

Romário, questionado sobre a qualidade da arbitragem no Brasileirão, não economizou na bronca.

“Uma merda”, afirmou o ex-craque.

Ele seguiu, alcunhando o que acontece nos jogos como algo “vergonhoso”. Assim, o político visa profissionalizar a arbitragem, revelando que iniciará o projeto na próxima semana no Senado Federal.