Piqué vê Brasil como favorito ao título da Copa do Mundo de 2026

“Acredito que o Brasil é sempre favorito em uma Copa do Mundo . A partir daí, bem, está Espanha, França, Alemanha sempre, Argentina obviamente. Veremos. Acho que os Mundiais são muito equilibrados, porque são disputados em pouco tempo e não pode falhar em momento algum. Vamos ver quem ganha”, comentou Piqué.

Fundador da Kings League, o ex-zagueiro Piqué apontou o pentacampeão Brasil é o grande favorito para ser campeão da Copa do Mundo de 2026. Aliás, ele falou isso neste sábado (11), em entrevista à “Cazé TV”, no lançamento da Kings League Brazil 2025/2026.

Campeão do mundo em 2010, Piqué, que é amigo de Neymar, não escondeu a torcida para que Ney esteja na lista de Carlo Ancelotti para o Muncial.

“Acho que tem que ir para a Seleção, mas não sou o técnico. Aí está Ancelotti para decidir. Sei que ele tem muito talento e está bastante comprometido para jogar pelo seu país e tentar ganhar o Mundial nos Estados Unidos. Veremos, ainda há um tempo até a Copa o que o mister vai decidir, mas acredito que vai estar”, acrescentou Piqué.

Kings World Cup Nations no Brasil

Além de futebol, ele, claro, também falou de Kings League, o grande protagonista da noite. Uma das atrações desta noite foi o sorteio dos grupos da Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo da modalidade. O planeta conhecerá a segunda edição em janeiro de 2026, com final agendada para o dia 17/1, no Allianz Parque, em São Paulo.

O Brasil, inclusive, é o atual campeão do torneio, afinal, derrotou a Colômbia, na Itália, no início deste ano. A edição de 2026 será disputada por 20 times, divididos em cinco grupos. A Seleção, aliás, está no Grupo D World Cup Nations, ao lado de Espanha, Qatar e Peru. Os quatro primeiros avançam às quartas de final, enquanto os segundos colocados e três melhores terceiros disputarão as oitavas de final. Vale lembrar que o Allianz Parque foi o mesmo palco da última edição da final da Kings League Brasil.