Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Piqué vê Brasil como favorito ao título da Copa do Mundo de 2026

Piqué vê Brasil como favorito ao título da Copa do Mundo de 2026

Zagueiro faz lobby por Neymar na Copa do Mundo, e enaltece paixão do brasileiro por Kings League
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fundador da Kings League, o ex-zagueiro Piqué apontou o pentacampeão Brasil é o grande favorito para ser campeão da Copa do Mundo de 2026. Aliás, ele falou isso neste sábado (11), em entrevista à “Cazé TV”, no lançamento da Kings League Brazil 2025/2026.

“Acredito que o Brasil é sempre favorito em uma Copa do Mundo. A partir daí, bem, está Espanha, França, Alemanha sempre, Argentina obviamente. Veremos. Acho que os Mundiais são muito equilibrados, porque são disputados em pouco tempo e não pode falhar em momento algum. Vamos ver quem ganha”, comentou Piqué.

Campeão do mundo em 2010, Piqué, que é amigo de Neymar, não escondeu a torcida para que Ney esteja na lista de Carlo Ancelotti para o Muncial.

“Acho que tem que ir para a Seleção, mas não sou o técnico. Aí está Ancelotti para decidir. Sei que ele tem muito talento e está bastante comprometido para jogar pelo seu país e tentar ganhar o Mundial nos Estados Unidos. Veremos, ainda há um tempo até a Copa o que o mister vai decidir, mas acredito que vai estar”, acrescentou Piqué.

Kings World Cup Nations no Brasil

Além de futebol, ele, claro, também falou de Kings League, o grande protagonista da noite. Uma das atrações desta noite foi o sorteio dos grupos da Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo da modalidade. O planeta conhecerá a segunda edição em janeiro de 2026, com final agendada para o dia 17/1, no Allianz Parque, em São Paulo.

O Brasil, inclusive, é o atual campeão do torneio, afinal, derrotou a Colômbia, na Itália, no início deste ano. A edição de 2026 será disputada por 20 times, divididos em cinco grupos. A Seleção, aliás, está no Grupo D World Cup Nations, ao lado de Espanha, Qatar e Peru. Os quatro primeiros avançam às quartas de final, enquanto os segundos colocados e três melhores terceiros disputarão as oitavas de final. Vale lembrar que o Allianz Parque foi o mesmo palco da última edição da final da Kings League Brasil.

“O público brasileiro é uma loucura, é apaixonado por entretenimento, video-game, Kings League. O time do Brasil de 2026 terá um melhor do mundo e um campeão do mundo (no futebol tradicional).”, concluiu Piqué.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar