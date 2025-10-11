Palmeiras x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileiro. Mesmo com desfalques, Verdão é favorito diante de um rival que está no Z4, e pode disparar na ponta

O líder Palmeiras tem a chance de aumentar a distância para o segundo colocado, o Flamengo. Neste sábado, 11/10, o Verdão recebe o Juventude, no Allianz Parque, em partida atrasada da 12ª rodada do Brasileirão, às 19h (horário de Brasília). O jogo foi adiado na data original devido à participação do Palmeiras no Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, entre os meses de junho e julho deste ano. Com 55 pontos, o Palmeiras está empatado com o Flamengo, mas lidera pelo número de vitórias. Caso vença, abre três pontos de vantagem na ponta da tabela. O Juventude, por sua vez, é o penúltimo colocado, com 23 pontos, cinco a menos que o Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Este jogo terá transmissão completa da Voz do Esporte, com início às 17h30 (de Brasília). O pré-jogo leva o torcedor para dentro do estádio, com bastidores, escalações e clima da partida. Assim que a bola rolar, a narração será de Christian Rafael.

Além de Christian Rafael na narração, a transmissão da Voz do Esporte contará com os comentários de Thiago Hugolini e as reportagens de Raphael Almeida. Então, você já sabe: a partir das 17h30 (horário de Brasília), clique na arte acima e não perca nenhum lance de Palmeiras x Juventude!