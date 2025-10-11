Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar confirma presença na World Cup Nations de 2026 da Kings League

Atacante do Santos é entusiasta da Kings League, dono de um time no Brasil e fala em pressão pelo bicampeonato
Em meio aos compromissos com o Santos, Neymar assegurou: vai assistir a alguns jogos da World Cup Nations de 2026 da Kings League. O torneio será disputado em janeiro do ano que vem no Brasil, com a final marcada para o Allianz Parque, para o dia 17/11.

O atleta, vale lembrar, não só é fã dos torneios de fut 7 como também é presidente do time brasileiro Furia. O Brasil, inclusive, é o atual campeão do torneio, afinal, derrotou a Colômbia, na Itália, no início deste ano. A edição de 2026 será disputada por 20 times, divididos em cinco grupos.

“A festa vai ser muito maior porque agora todos os torcedores estarão unindo por um só time, a Seleção Brasileira. Tenho certeza que o Brasil vai fazer uma grande festa e vamos torcer pelos nossos jogadores. Tem que ser nosso esse título, a pressão vai aumentar. Neste ano, eu estava na Arábia Saudita e assisti de longe. Agora, vou a alguns jogos assistir”, disse Neymar.

O Brasil, aliás, está no Grupo D World Cup Nations, ao lado de Espanha, Qatar e Peru. Os quatro primeiros avançam às quartas de final, enquanto os segundos colocados e três melhores terceiros disputarão as oitavas de final. Vale lembrar que o Allianz Parque foi o mesmo palco da última edição da final da Kings League Brazil.

