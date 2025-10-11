Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nathan Fernandes se aproxima de retorno ao Botafogo

Atacante, que passou por cirurgia no antebraço direito no começo de setembro, volta a treinar com elenco, mas com limitações
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Pouco mais de um mês depois de passar por cirurgia no antebraço direito, o atacante Nathan Fernandes está, enfim, próximo de um retorno ao Botafogo. Na última sexta-feira (10/10), o jogador participou do treino com o restante do elenco, o que o aproxima de uma volta ao time.

A informação é do “ge”. Recentemente, ele começou a fase de transição após a lesão, sofrida em treino da Seleção sub-20, no começo de setembro. Dessa forma, o técnico Davide Ancelotti já vê mais de perto o retorno do jovem atacante.

LEIA MAIS: Ares adia cobrança de dívida bilionária, e Textor ganha tempo

Apesar de já se reapresentar para os treinos, Nathan passa por uma condição especial: ainda não pode fazer contato físico com companheiros. Caso se recupere a tempo, pode ir a campo já no dia 19, quando o Botafogo visita o Ceará, na Arena Castelão.

Assim, a tendência é que ainda não esteja apto para o clássico com o Flamengo, na quarta (15/10), no Nilton Santos, para jogo pela 28ª rodada do Brasileirão. Sua lesão, aliás, o tirou da disputa do Mundial Sub-20, competição que o Brasil terminou eliminado ainda na fase de grupos.

Contratado junto ao Grêmio para 2025, Nathan Fernandes tem 16 jogos na temporada, marcando apenas um gol e contribuindo com duas assistências. Seu único tento foi em vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, pela 12ª rodada do Brasileirão, em jogo que marcou o retorno do Botafogo após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Das 16 aparições, foi titular em somente quatro.

