Nathan Fernandes se aproxima de retorno ao Botafogo

Atacante, que passou por cirurgia no antebraço direito no começo de setembro, volta a treinar com elenco, mas com limitações

A informação é do “ge”. Recentemente, ele começou a fase de transição após a lesão, sofrida em treino da Seleção sub-20, no começo de setembro. Dessa forma, o técnico Davide Ancelotti já vê mais de perto o retorno do jovem atacante.

Pouco mais de um mês depois de passar por cirurgia no antebraço direito, o atacante Nathan Fernandes está, enfim, próximo de um retorno ao Botafogo. Na última sexta-feira (10/10), o jogador participou do treino com o restante do elenco, o que o aproxima de uma volta ao time.

LEIA MAIS: Ares adia cobrança de dívida bilionária, e Textor ganha tempo

Apesar de já se reapresentar para os treinos, Nathan passa por uma condição especial: ainda não pode fazer contato físico com companheiros. Caso se recupere a tempo, pode ir a campo já no dia 19, quando o Botafogo visita o Ceará, na Arena Castelão.

Assim, a tendência é que ainda não esteja apto para o clássico com o Flamengo, na quarta (15/10), no Nilton Santos, para jogo pela 28ª rodada do Brasileirão. Sua lesão, aliás, o tirou da disputa do Mundial Sub-20, competição que o Brasil terminou eliminado ainda na fase de grupos.

Contratado junto ao Grêmio para 2025, Nathan Fernandes tem 16 jogos na temporada, marcando apenas um gol e contribuindo com duas assistências. Seu único tento foi em vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, pela 12ª rodada do Brasileirão, em jogo que marcou o retorno do Botafogo após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Das 16 aparições, foi titular em somente quatro.