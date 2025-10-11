Morre no Rio de Janeiro o jornalista Áureo Ameno

Radialista de 92 anos era muito identificado com o Vasco e faleceu por conta de complicações renais / Crédito: Jogada 10

Faleceu neste sábado, no Rio de Janeiro, o jornalista e radialista Áureo Ameno, aos 92 anos. O profissional tinha uma profunda identificação com o Vasco. Ameno lutava há meses com uma série de complicações e tinha um quadro renal crítico e morreu no Hospital São Lucas, na Gávea. Mineiro de Oliveira, Ameno construiu uma trajetória marcada pela versatilidade e pelo amor pela comunicação. Além de jornalista e radialista, também atuava como advogado. Sua estreia no rádio aconteceu de forma improvisada, cobrindo a morte do presidente Getúlio Vargas para a Rádio Globo, ainda quando era jovem. A performance impressionou a emissora, que o contratou no ano seguinte, dando início a uma carreira brilhante.