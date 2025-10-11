Montoro, do Botafogo, passa por cirurgia na Argentina

Meia passou por procedimento para corrigir a fratura no ombro direito na manhã deste sábado (11), em Buenos Aires / Crédito: Jogada 10

Contratado pelo Botafogo nesta temporada, Montoro passou por cirurgia para corrigir a fratura no ombro direito na manhã deste sábado (11), em Buenos Aires, na Argentina. O procedimento ocorreu dentro da normalidade e em breve ele terá alta do hospital. A informação é do “ge”. Os médicos da seleção da Argentina foram os responsáveis pela operação. No entanto, os profissionais do Botafogo fazem contato a todo momento. O atleta passará os primeiros dias de pós-operatório em seu país de origem e próximo dos familiares. Ele não tem previsão de volta aos gramados.