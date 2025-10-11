Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Montoro, do Botafogo, passa por cirurgia na Argentina

Meia passou por procedimento para corrigir a fratura no ombro direito na manhã deste sábado (11), em Buenos Aires
Contratado pelo Botafogo nesta temporada, Montoro passou por cirurgia para corrigir a fratura no ombro direito na manhã deste sábado (11), em Buenos Aires, na Argentina. O procedimento ocorreu dentro da normalidade e em breve ele terá alta do hospital. A informação é do “ge”.

Os médicos da seleção da Argentina foram os responsáveis pela operação. No entanto, os profissionais do Botafogo fazem contato a todo momento. O atleta passará os primeiros dias de pós-operatório em seu país de origem e próximo dos familiares. Ele não tem previsão de volta aos gramados.

A lesão do jogador ocorreu ainda no primeiro tempo do jogo contra a Nigéria, pelas oitavas de final do Mundia Sub-20. O meia deixou o campo chorando muito e foi para a um hospital em Santiago, no Chile. A lesão do argentino, aliás, é considerada mais complexa por ser no ombro, articulação que impacta diretamente a movimentação do braço.

Montoro é um dos principais destaques do Botafogo na temporada 2025. O clube, inclusive, o liberou para a disputa do Mundial sub-20 por uma questão pessoal. A lesão do jovem jogador, portanto, é um duro golpe para as pretensões do time alvinegro na reta final do Campeonato Brasileiro.

