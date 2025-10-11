Mais um? Jordan Barrera, do Botafogo, sai de campo chorando em jogo do Mundial Sub-20

Mais um? Jordan Barrera, do Botafogo, sai de campo chorando em jogo do Mundial Sub-20Atleta do Alvinegro sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído no final do primeiro tempo em partida da Colômbia contra Espanha
O Botafogo tem mais uma preocupação por conta de lesão. Neste sábado (11), o meia Jordan Barrera, destaque da seleção colombiana sub-20, se machucou e saiu chorando de campo durante a semifinal da Copa do Mundo Sub-20, em Santiago, no Chile. Assim, ele pode ser mais um desfalque para o Glorioso.
O jogador sofreu uma lesão na perna esquerda aos 40 minutos do primeiro tempo, em um lance sem contato com o adversário. Logo após cair no gramado, os médicos da Colômbia atenderam Barrera, que deixou o campo andando com dificuldade. A principal suspeita é de “lesão muscular facial” na coxa esquerda, porém ele ainda fará exames.
Barrera, aliás, vinha fazendo uma boa atuação na partida. O jogador fez a assistência no primeiro gol marcado pela Colômbia, no Estadio Fiscal de Talca.
É o terceiro problema que o Botafogo em decorrência da Copa do Mundo Sub-20. Álvaro Montoro, afinal, fraturou a clavícula direita no jogo da Argentina contra a Nigéria na última quarta-feira (8/10) e teve que passar por cirurgia. Além dele, Nathan Fernandes, do Brasil, fraturou o antebraço nos treinos preparatórios para a competição. No entanto, o brasileiro se aproxima de retorno.
Jordan Barrera chegou no Botafogo em julho de 2025 junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, por 4,3 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões). O meia é visto como promessa do futebol sul-americano, com potencial para se tornar peça importante no elenco alvinegro nos próximos anos.