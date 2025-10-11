Mais um? Jordan Barrera, do Botafogo, sai de campo chorando em jogo do Mundial Sub-20

Atleta do Alvinegro sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído no final do primeiro tempo em partida da Colômbia contra Espanha / Crédito: Jogada 10

O Botafogo tem mais uma preocupação por conta de lesão. Neste sábado (11), o meia Jordan Barrera, destaque da seleção colombiana sub-20, se machucou e saiu chorando de campo durante a semifinal da Copa do Mundo Sub-20, em Santiago, no Chile. Assim, ele pode ser mais um desfalque para o Glorioso. O jogador sofreu uma lesão na perna esquerda aos 40 minutos do primeiro tempo, em um lance sem contato com o adversário. Logo após cair no gramado, os médicos da Colômbia atenderam Barrera, que deixou o campo andando com dificuldade. A principal suspeita é de “lesão muscular facial” na coxa esquerda, porém ele ainda fará exames.