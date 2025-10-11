Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais um? Jordan Barrera, do Botafogo, sai de campo chorando em jogo do Mundial Sub-20

Atleta do Alvinegro sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído no final do primeiro tempo em partida da Colômbia contra Espanha
O Botafogo tem mais uma preocupação por conta de lesão. Neste sábado (11), o meia Jordan Barrera, destaque da seleção colombiana sub-20, se machucou e saiu chorando de campo durante a semifinal da Copa do Mundo Sub-20, em Santiago, no Chile. Assim, ele pode ser mais um desfalque para o Glorioso.

O jogador sofreu uma lesão na perna esquerda aos 40 minutos do primeiro tempo, em um lance sem contato com o adversário. Logo após cair no gramado, os médicos da Colômbia atenderam Barrera, que deixou o campo andando com dificuldade. A principal suspeita é de “lesão muscular facial” na coxa esquerda, porém ele ainda fará exames.

Barrera, aliás, vinha fazendo uma boa atuação na partida. O jogador fez a assistência no primeiro gol marcado pela Colômbia, no Estadio Fiscal de Talca.

É o terceiro problema que o Botafogo em decorrência da Copa do Mundo Sub-20. Álvaro Montoro, afinal, fraturou a clavícula direita no jogo da Argentina contra a Nigéria na última quarta-feira (8/10) e teve que passar por cirurgia. Além dele, Nathan Fernandes, do Brasil, fraturou o antebraço nos treinos preparatórios para a competição. No entanto, o brasileiro se aproxima de retorno.

Jordan Barrera chegou no Botafogo em julho de 2025 junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, por 4,3 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões). O meia é visto como promessa do futebol sul-americano, com potencial para se tornar peça importante no elenco alvinegro nos próximos anos.

