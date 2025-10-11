Lateral do Racing se machuca e vira dúvida contra o Flamengo

Gabriel Rojas sai chorando de campo, aos 30 minutos do primeiro tempo, e deve ficar fora de partidas das semifinais da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Racing pode perder mais um jogador para o confronto contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores. O lateral-esquerdo Gabriel Rojas saiu de campo chorando com dores na coxa direita, aos 30 minutos do primeiro tempo na partida contra o Banfield. O jogo foi pela 12ª rodada do Campeonato Argentino. Ainda não há informação oficial, mas de acordo com veículos argentinos, Rojas sofreu uma lesão no tendão da coxa direita. O atleta ainda passará por exames mais detalhados para saber a gravidade. A lesão acontece apenas 11 dias antes da partida contra o Flamengo, pela partida de ida das semifinais da Libertadores.