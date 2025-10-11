Kaká elogia Ancelotti e mostra empolgação com o hexa

Ex-meia, campeão do mundo em 2002 e melhor do planeta em 2007, Kaká foi comandado por Ancelotti no Milan

“Gostei da declaração do Ancelotti e do Rodrygo, falando que hoje enxergam seleção organizada, principalmente na fase defensiva. Isso potencializa a criatividade na fase ofensiva. Acredito nisso, time organizado para ter sucesso naquilo que a gente mais sabe”, comentou Kaká em evento de lançamento da Kings League Brazil 2025/2026, no Rio de Janeiro, à “Cazé TV”, neste sábado (11).

Campeão do mundo com o Brasil em 2002 e eleito melhor jogador do mundo cinco anos depois, o ex-meia Kaká rasgou elogios ao trabalho de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Assim, ele comentou que confia no hexa, reforçando que a equipe está ajustada o suficiente para sorrir em 2026 nos Estados Unidos.

Kaká fugiu de falar de quem ele quer ver na Copa do Mundo de 2026, mas não escondeu uma torcida especial:

“É difícil falar em nomes, mas a minha torcida é pela recuperação total do Neymar. Ancelotti faz esse trabalho muito bem, fortalecendo a seleção para que todo mundo, dentre das suas condições, possam se sobressair. Fiquei muito feliz com o 5 a 0, muito legal, mas vamos devagar. Sou otimista e acredito no hexa”, acrescentou Kaká.

Por fim, o ex-meia destacou o que espera da Kings League Brazil 2025/2026. Aliás, ele é o presidente da Kings League Brazil.

“O que mais me surpreende é essa qualidade que a Kings League entrega sempre excelência, seja no conteúdo, na transmissão, nos times. É impressionante. Todo esse crescimento vem de forma orgânica. O Brasil tem o primeiro split da Kings League, foi campeão da Nations na Itália…já temos o nosso futebol, e agora temos a Kings League sendo uma das melhores ligas do mundo. É um ótimo canal de entretenimento e de conteúdo”, concluiu Kaká.