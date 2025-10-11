Inter busca reconhecimento conjunto do título de 2005 com o Corinthians

Colorado reúne documentos e depoimentos para entregar a CBF; movimento não diz respeito ao pênalti não marcado em Tinga

O Inter voltou a atuar nos bastidores para ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005 ao lado do Corinthians. A iniciativa, que não tem relação com o pênalti não marcado de Fábio Costa em Tinga, aliás, diz respeito os jogos anulados após o escândalo da “Máfia do Apito”.

O clube gaúcho reúne documentos, depoimentos e relatórios técnicos que serão apresentados à CBF, segundo informações do jornalista Alexandre Ernst, do “Donos da Bola RS”. O objetivo não é tirar o troféu do Timão, mas dividir oficialmente a conquista.

LEIA MAIS: Ramón Díaz planeja ampliar variação tática no Internacional e faz testes

Assim, a direção colorada trata o assunto com cautela, entendendo que trata-se de um processo complexo, embora viável diante dos fatos revelados. O movimento ganhou força após o lançamento do documentário “Máfia do Apito”, do SporTV e Globoplay, em setembro.

O conselheiro Leonardo Aquino apresentou um pedido formal ao Conselho Deliberativo, acolhido pelo presidente Alessandro Barcellos, que autorizou o avanço do tema.