Inter busca reconhecimento conjunto do título de 2005 com o Corinthians

Inter busca reconhecimento conjunto do título de 2005 com o CorinthiansColorado reúne documentos e depoimentos para entregar a CBF; movimento não diz respeito ao pênalti não marcado em Tinga
O Inter voltou a atuar nos bastidores para ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005 ao lado do Corinthians. A iniciativa, que não tem relação com o pênalti não marcado de Fábio Costa em Tinga, aliás, diz respeito os jogos anulados após o escândalo da “Máfia do Apito”.
O clube gaúcho reúne documentos, depoimentos e relatórios técnicos que serão apresentados à CBF, segundo informações do jornalista Alexandre Ernst, do “Donos da Bola RS”. O objetivo não é tirar o troféu do Timão, mas dividir oficialmente a conquista.
Assim, a direção colorada trata o assunto com cautela, entendendo que trata-se de um processo complexo, embora viável diante dos fatos revelados. O movimento ganhou força após o lançamento do documentário “Máfia do Apito”, do SporTV e Globoplay, em setembro.
O conselheiro Leonardo Aquino apresentou um pedido formal ao Conselho Deliberativo, acolhido pelo presidente Alessandro Barcellos, que autorizou o avanço do tema.
O ex-presidente Fernando Carvalho, que comandava o clube em 2005, também participa do trabalho de coleta. A equipe analisa minuciosamente as partidas anuladas de Inter e Corinthians, buscando demonstrar que as decisões de Edilson Pereira de Carvalho – árbitro envolvido no esquema de manipulação – não favoreceram o Colorado.
Dualib já falou “a favor” do Inter
O ex-presidente corintiano Alberto Dualib, em áudio reproduzido no documentário, admitiu que o Inter teria sido o verdadeiro campeão não fosse a anulação dos 11 jogos.
“Ganhou, mas se não fosse a merda da anulação dos 11 jogos, nós estávamos fora. O campeão de fato e direito seria o Internacional”, afirmou.
Sem estabelecer prazo, o Inter pretende apresentar todo o material à CBF assim que o levantamento estiver finalizado. O clube reforça que não quer alterar o passado, mas reconhecer oficialmente uma injustiça histórica.
