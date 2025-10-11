Holanda x Finlândia: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 7ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo decisivo nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Neste domingo (12), Holanda e Finlândia se enfrentam às 13h (de Brasília), na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, pela 7ª rodada do Grupo G da competição. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega a Holanda A Holanda vive uma boa fase sob o comando do técnico Ronald Koeman e aparece como grande favorita a conquistar a vaga direta para a Copa do Mundo. A Laranja Mecânica está invicta nas Eliminatórias e vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Assim, o time é o líder do Grupo C com 13 pontos, três a mais que a vice-líder Polônia. Além disso, a vantagem para a Finlândia, terceira colocada, também é de três pontos, porém, os adversários deste domingo têm uma partida a mais que os holandeses. Ou seja, uma vitória em casa poderá ser um grande passo rumo à classificação. No primeiro compromisso nesta Data Fifa de outubro, a Holanda goleou Malta por 4 a 0, com direito a gol de Memphis Depay, que começou o jogo no banco de reservas. A expectativa é que o técnico Ronald Koeman mantenha a base titular da equipe que venceu na rodada passada, com a possível entrada do jogador do Corinthians no time titular.

Como chega a Finlândia Por outro lado, a Finlândia é a terceira colocada do Grupo G, com os mesmos 10 pontos da vice-líder Polônia. Porém, os finlandeses têm uma partida a mais que seus principais concorrentes na briga por uma vaga na Copa do Mundo. Dessa maneira, arrancar pontos da Holanda neste domingo é fundamental para manter a seleção viva na briga pelas primeiras posições do grupo. Contudo, o técnico Jacob Friis não poderá contar com o zagueiro Robert Ivanov, suspenso.