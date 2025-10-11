Goiás empata com Athletic, completa quina sem vencer e pode deixar o G4 da Série B

Com o 1 a 1 em São João del Rei, Esmeraldino aparece com 52 pontos, na segunda colocação; Esquadrão perde chance de abrir distância do Z4 / Crédito: Jogada 10

O Goiás voltou a deixar pontos preciosos pelo caminho na Série B do Brasileiro. Neste sábado (11), a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Athletic na abertura da 32ª rodada e pode deixar o G4. A liderança do campeonato, que já pertenceu ao Esmeraldino, se torna cada vez mais distante. Tanto goianos quanto mineiros, aliás, desperdiçaram muitas oportunidades em São João del Rei. Yuri Silva abriu o placar para os anfitriões, aos 21 minutos da primeira etapa. Entretanto, Wellington Rato, de pênalti, aos sete do segundo tempo, tratou de deixar tudo igual no Estádio Joaquim Portugal.