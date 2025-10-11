Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ganso pode voltar ao Fluminense até o fim de outubro

Em fase de transição após lesão de grau 2 na panturrilha esquerda, o camisa 10 se aproxima do retorno após um mês fora
Empatado com 2021, Ganso vive, em 2025, sua temporada com o menor número de jogos pelo Fluminense. Afinal, o jogador atuou apenas em 23 partidas no ano – o mesmo número de quatro anos atrás. No entanto, o técnico Luis Zubeldía pode contar com seu retorno ainda em outubro.

Isso porque, segundo informações do “ge”, o camisa 10 já surge em fase de transição após uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda. Assim, utiliza a Data Fifa para intensificar os trabalhos e voltar a ficar à disposição do argentino.

Freytes sofre com oscilação, mas ainda tem moral no Fluminense

A lesão do craque, aliás, se deu no dia 15 de setembro, o que significa que ele está prestes a completar um mês sem entrar em campo. Ele se lesionou durante o duelo contra o Corinthians, no Maracanã, em derrota por 1 a 0, pelo Brasileirão.

Ao voltar aos treinos, porém, Ganso encontrará um grande “obstáculo” na luta pela titularidade. Afinal, o meia Lucho Acosta tomou conta da posição, tornando-se peça fundamental para Zubeldía. Nos 23 jogos realizados no ano, Ganso tem um gol e uma assistência. Já Acosta, mesmo com praticamente a metade de jogos (12), já marcou dois gols e deu uma assistência.

Ganso vive um 2025 diferente, por assim dizer. Isso porque o craque não participou normalmente da pré-temporada do Fluminense por conta de uma miocardite – inflamação do músculo cardíaco. Dessa forma, teve preparação atrapalhada para o 2025 tricolor, alcançando no máximo sete jogos em sequência no ano (entre abril e maio).

Tags

Fluminense

