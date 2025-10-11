Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo vê pressão aumentar com vitória do Palmeiras

Times agora estão com mesmo número de jogos, mas Rubro-Negro amarga três pontos e duas vitórias a menos que o Alviverde
O Palmeiras goleou o Juventude, neste sábado, em jogo atrasado da 12ª rodada, e assumiu a liderança isolada do Brasileirão. Com isso, o Flamengo se vê pressionado e terá que corresponder dentro de campo em sequência decisiva da competição para tentar seguir na briga pelo título nacional. O Alviverde colocou três pontos e duas vitórias a frente do Rubro-Negro.

A equipe alviverde soma 58 pontos, enquanto o Flamengo tem 55. Agora, os times têm o mesmo número de jogos. Depois da Data Fifa, a equipe rubro-negra buscará reduzir a distância de pontos, porém a situação é complicada e reação terá de ser imediata.

A sequência começa com nada menos do que o clássico contra o Botafogo, quarta-feira (15/10), no Nilton Santos. Depois disso, o time segue no Rio de Janeiro, mas para jogo preponderante na luta pelo título brasileiro. É em partida adiantada contra exatamente o líder Palmeiras, no domingo (19/10), pela 29ª rodada, no Maracanã. Além disso, o time também tem que concentrar forças para os jogos da Libertadores.

De acordo com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Flamengo vê queda para 25% de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Palmeiras está com 69% de possibilidade para levantar o caneco. Agora, o time de Filipe Luís terá que buscar tirar o “prejuízo”.

