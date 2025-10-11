Flamengo vê pressão aumentar com vitória do Palmeiras

Times agora estão com mesmo número de jogos, mas Rubro-Negro amarga três pontos e duas vitórias a menos que o Alviverde / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras goleou o Juventude, neste sábado, em jogo atrasado da 12ª rodada, e assumiu a liderança isolada do Brasileirão. Com isso, o Flamengo se vê pressionado e terá que corresponder dentro de campo em sequência decisiva da competição para tentar seguir na briga pelo título nacional. O Alviverde colocou três pontos e duas vitórias a frente do Rubro-Negro. A equipe alviverde soma 58 pontos, enquanto o Flamengo tem 55. Agora, os times têm o mesmo número de jogos. Depois da Data Fifa, a equipe rubro-negra buscará reduzir a distância de pontos, porém a situação é complicada e reação terá de ser imediata.