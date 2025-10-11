Dinamarca x Grécia: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada do Grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Dinamarca e Grécia se enfrentam, neste domingo (12), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhagen, pela 4ª rodada do Grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).

Líder do Grupo C, a Dinamarca está invicta nas Eliminatórias e aparece como favorita para conquistar mais uma vaga na Copa do Mundo, que seria a terceira consecutiva do país. A seleção dinamarquesa está com os mesmos sete pontos da vice-líder Escócia, mas leva vantagem no saldo de gols e, por isso, está no topo da tabela. A Dinamarca chega em grande fase, uma vez que vem de uma vitória por 6 a 0 sobre a Bielorrússia no primeiro compromisso nesta Data Fifa de outubro. Além disso, este será o segundo duelo contra os gregos, após a vitória fora de casa por 3 a 0 no primeiro encontro entre as equipes. A boa notícia para os torcedores da Dinamarca é que o técnico Brian Riemer terá todos os jogadores convocados nesta Data Fifa à disposição para o jogo deste domingo.

Como chega a Grécia Por outro lado, a Grécia tenta voltar a disputar uma Copa, algo que não acontece desde 2014, quando o Mundial foi disputado no Brasil. Para isso, os gregos precisam vencer a Dinamarca neste domingo e diminuir a diferença para os dois primeiros colocados. No momento, a Grécia é a terceira colocada do Grupo C, com três pontos, quatro atrás de Dinamarca e Escócia. Por fim, o técnico Ivan Jovanovic também não terá problemas para o jogo deste domingo e poderá entrar em campo com força máxima.