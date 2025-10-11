Cuiabá x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Dourado precisa da vitória para se reaproximar do G4, enquanto o Coxa quer manter o embalo para abrir ainda mais vantagem na liderança

O Dourado ainda sonha com o acesso. O clube mato-grossense está na nona colocação, com 46 pontos, quatro pontos atrás do quarto colocado. Já o Coxa é o líder isolado da Série B, com 56 pontos, e se aproxima cada vez mais do retorno à elite.

Faltando sete rodadas para o final da Série B, Cuiabá e Coritiba se enfrentam com foco na parte de cima da tabela. A partida acontece na Arena Pantanal, na noite deste domingo (12), às 20h30, pela 32ª rodada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela RedeTV, na TV aberta, pela ESPN e pelo SportyNet, na TV fechada, pelo canal do Desimpedidos no YouTube e no serviço de streaming Disney+.

Como chega o Cuiabá

Depois de perder o duelo direto em casa contra o Novorizontino, o Dourado precisa da reabilitação para seguir sonhando com o acesso. O Cuiabá vem quatro pontos atrás do G4 e pode ver a situação se complicar caso tenha um novo resultado negativo. Para a partida, Eduardo Barros conta com o retorno de Mateusinho, que está de volta à lateral-direita do time.

Como chega o Coritiba

Embalado com três vitórias seguidas, o Coxa já começa a fazer as contas para saber quando poderá conquistar um possível acesso. Entretanto, o foco alviverde é conseguir conquistar os resultados dentro de campo para depois olhar a tabela. Para o jogo em Cuiabá, Mozart conta com o retorno do lateral Bruno Melo, suspenso contra o Atlético-GO, mas pode perder Iury Castilho, que deixou a partida contra o Dragão lesionado.

CUIABÁ X CORITIBA

Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada

Data e horário: 12/10/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan, Sander e Max; Denilson, David Miguel e Jader; Alejandro Martínez e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

CORITIBA: Pedro Morisco; Alex Silva (Zeca), Maicon, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Wallisson e Sebástian Gómez; Clayson, Josué e Nicolas Careca (Iury Castilho); Gustavo Coutinho (Dellatorre) Técnico: Mozart.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)