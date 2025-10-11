Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cristiano Ronaldo desperdiça pênalti, mas Portugal vence Irlanda com gol nos acréscimos

Astro para no goleiro Kelleher no José Alvalade, em Lisboa, mas Rubén Neves garante o 1 a 0 e o 100% de aproveitamento na Eliminatórias
Foi no sufoco, mas Portugal segue a passos largos rumo à classificação para a Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (11), a seleção lusitana contou com um gol nos acréscimos do jogo para derrotar a Irlanda por 1 a 0 em Lisboa, pela terceira rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias. Rúben Neves anotou, aos 46 minutos, o gol solitário no Estádio José Alvalade, casa do Sporting. Assim, os comandados de Roberto Martínez mantêm os 100% de aproveitamento no qualificatório.

O resultado coloca os portugueses com nove pontos contra quatro da Hungria, vice-líder. Os húngaros também entraram em campo neste sábado e venceram a Armênia em duelo direto pela segunda posição. Somente os campeões de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Além disso, Portugal chega ao sexto triunfo consecutivo como mandante somando todas as competições e vem confirmando o favoritismo no grupo. A Irlanda, por outro lado, estaciona nos dois somados e amarga a lanterna após três rodadas.

Domínio português, mas sem chances claras

Os anfitriões foram completamente dominantes na posse de bola, mas apresentaram dificuldades para invadir a área irlandesa. Principalmente pelo meio. As melhores chances foram em lançamentos e em alguns cruzamentos. Das finalizações da seleção portuguesa, apenas duas foram na direção da meta – Kelleher, aliás, só precisou fazer uma grande defesa. Aos 16 minutos, Cristiano Ronaldo finalizou rasteiro de fora da área, a bola carimbou na trave e voltou livre para Bernardo. Com o pé direito, o camisa 10 manda para fora.. Os visitantes, por sua vez, se comportaram muito bem defensivamente e foram à frente em especial com Ebosele e Ogbene.

Homenagem póstuma

Quando o relógio apontou 21 minutos de bola rolando, torcedores se levantaram nas cadeiras e arquibancadas do estádio e aplaudiram Diogo Jota – jogador que utilizava a camisa 21 na seleção. Ele morreu em um acidente de carro, em julho.

CR7 falha, mas Rúben Neves, não

As principais emoções ficaram para a etapa final. Portugal manteve o controle das ações diante de uma Irlanda que soube se defender até os acréscimos. Kelleher, até então, estava se destacando com grandes defesas. Inclusive com o pé enquanto já estava caído e parou Cristiano Ronaldo, que cobrou pênalti fraco no meio do gol. Com a entrada de Francisco Trincão, os donos da casa cresceram ainda mais de produção.  Foi dele, aliás, o cruzamento para Rúben Neves, aos 46′, marcar o gol do triunfo português quando tudo parecia que o empate permaneceria no placar. O volante se adiantou à marcação e aproveitou saída de Kelleher para balançar a rede.

