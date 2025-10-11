Criciúma x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Para se manter no G4, Tigre recebe o Coelho, que joga para se afastar da parte de baixo da tabela da Série B / Crédito: Jogada 10

A 32ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto importante neste domingo (12). O Criciúma recebe o América-MG às 18h30, no Estádio Heriberto Hülse. A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que luta para se manter no G4 e um visitante que precisa de pontos para não se complicar na parte de baixo da tabela. O duelo é crucial para as ambições dos dois times. O Criciúma, que vem de derrota e caiu para a quarta posição, precisa da vitória em casa para se segurar na zona de acesso. Já o América-MG, que vem de um empate, sabe que um bom resultado fora de casa é fundamental para se distanciar da briga contra o rebaixamento.

Onde assistir A partida entre Criciúma e América-MG, pela 32ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+ e da ESPN. Como chega o Criciúma O Criciúma chega para a partida pressionado após um resultado ruim na última rodada. A equipe catarinense perdeu por 2 a 1 para o Amazonas, fora de casa. O tropeço fez o time cair para a quarta colocação, a última dentro do G4, o que torna a vitória em casa contra o América-MG uma obrigação para se reabilitar. O técnico Eduardo Baptista terá que fazer mudanças na equipe. A má notícia é a ausência do volante Fellipe Mateus, que está suspenso. Por outro lado, o time conta com os retornos de Rodrigo Fagundes e Jhonata Robert, que cumpriram suspensão e reforçam a equipe para este confronto direto. Como chega o América-MG O América-MG chega a Criciúma buscando somar pontos importantes fora de casa. A equipe mineira vem de um empate em 1 a 1 com o Vila Nova. O time comandado por Alberto Valentim sabe que precisa de uma boa sequência nesta reta final para não correr riscos na parte de baixo da tabela.