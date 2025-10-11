Crespo pede, e São Paulo faz “amistoso” com jovens do sub-20 de olho no Grêmio

Treinador argentino se dedica a observar jovens atletas da base para "abastecer" Tricolor nesta reta final da temporada / Crédito: Jogada 10

O São Paulo realizou na manhã deste sábado (11), no CT da Barra Funda, um treino coletivo focado na preparação para enfrentar o Grêmio. O jogo está marcado para quinta-feira (16), às 19h, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade tricolor contou com a presença de atletas do elenco sub-20. A divisão, aliás, se deu em três tempos de 25 minutos, com a mescla de equipes e sem distinção de titulares ou reservas.