Crespo pede, e São Paulo faz “amistoso” com jovens do sub-20 de olho no Grêmio

Treinador argentino se dedica a observar jovens atletas da base para "abastecer" Tricolor nesta reta final da temporada
O São Paulo realizou na manhã deste sábado (11), no CT da Barra Funda, um treino coletivo focado na preparação para enfrentar o Grêmio. O jogo está marcado para quinta-feira (16), às 19h, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade tricolor contou com a presença de atletas do elenco sub-20. A divisão, aliás, se deu em três tempos de 25 minutos, com a mescla de equipes e sem distinção de titulares ou reservas.

A iniciativa de promover “amistosos” com os jovens da base atende, portanto, a um desejo antigo do técnico Hernán Crespo, especialmente durante a pausa do Brasileirão para a Data Fifa.

O principal objetivo da comissão técnica, desse modo, é avaliar de forma mais próxima o desempenho de jogadores que estão retornando de lesão. A saber, Oscar e Lucas em um contexto que simula as exigências de uma partida oficial.

