Corinthians comunica patrocinadora e busca valorização do máster

O Corinthians ativou uma cláusula no contrato com a Esportes da Sorte que permite ao clube ir ao mercado para elevar os valores do patrocínio máster. O gatilho, aliás, já estava previsto no contrato com a casa de apostas. A diretoria não quer romper de forma imediata com a patrocinadora, mas pode renegociar valores com a empresa. A informação é da “Trivela”.

Ainda de acordo com a informação, a diretoria corintiana ainda não abriu conversas com outras empresas, mas já foi sondada por algumas marcas que demonstraram interesse. O clube quer pelo menos dobrar o valor, que hoje é de R$ 309 milhões em três anos.