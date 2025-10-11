Corinthians busca valorização e deseja dobrar valor de patrocínio master

Timão informou a Esportes da Sorte que busca uma valorização sobre o espaço mais nobre da camisa / Crédito: Jogada 10

Em busca de aumentar suas receitas, o Corinthians está de olho em valorização do seu patrocínio master na camisa. O Timão notificou oficialmente a Esportes da Sorte, atual patrocinadora master do clube, que deseja aumentar sua receita com patrocínio. Com isso, o clube está ativo no mercado em busca de novas opções. Na mesma notificação, o Corinthians comunicou também que a atual patrocinadora pode ter a chance de melhorar os valores – o Timão quer o dobro do atual valor, R$ 309 milhões em três anos. A informação é do ge.