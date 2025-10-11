Conheça os grupos da Kings Cup Brazil

Equipes estão divididos em dois grupos de 5 / Crédito: Jogada 10

A organização da Kings League Brazil anunciou divulgou neste sábado (11) os dois grupos da Kings Cup Brazil. O Grupo A ficou com Furia, G3X, Desimpedidos, Loud e Real Elite. Já o Grupo B conta com Dendele, Fluxo, Capim, Nyvelados e o Funkbol. Aliás, as equipes também aproveitaram para mostrar as suas camisas para a temporada 2026. O “sorteio” aconteceu de uma forma peculiar. Afinal, os times escolheram seus adversários. Atual campeão, o Furia, time do atacante Neymar escolheu um adversário. Depois, o atual vice-campeão, Dendele, escolheu outro. E assim sucessivamente.