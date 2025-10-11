Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conheça os grupos da Kings Cup Brazil

Equipes estão divididos em dois grupos de 5
A organização da Kings League Brazil anunciou divulgou neste sábado (11) os dois grupos da Kings Cup Brazil. O Grupo A ficou com Furia, G3X, Desimpedidos, Loud e Real Elite. Já o Grupo B conta com Dendele, Fluxo, Capim,  Nyvelados e o Funkbol. Aliás, as equipes também aproveitaram para mostrar as suas camisas para a temporada 2026.

O “sorteio” aconteceu de uma forma peculiar. Afinal, os times escolheram seus adversários. Atual campeão, o Furia, time do atacante Neymar escolheu um adversário. Depois, o atual vice-campeão, Dendele, escolheu outro. E assim sucessivamente.

Os times do A se enfrentam entre si, assim como os do B. Na primeira fase, os três primeiros de cada grupo avançam de fase. As partidas começam já nesta sexta-feira (17/10).  Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em dois tempos de 20. 

Como foi a final de 2025

Em 18 de mai deste ano, Fúria e Dendele empataram em 5 a 5 no Allianz Parque. Contudo, nos shootouts, brilhou a estrela do goleiro Vitão, que defendeu quatro cobranças e garantiu o título para sua equipe.

