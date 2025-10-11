Canobbio visita base do Fluminense em Xerém: “Origem de tudo”

Uruguaio conhece instalações do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras e ainda assiste a jogo de Moleques de Xerém / Crédito: Jogada 10

Um dos destaques do Fluminense, Agustín Canobbio aproveitou o sábado (11/10) para visitar o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. O jogador uruguaio passou a tarde conhecendo as instalações das divisões de base do Tricolor e se disse impressionado com o trabalho realizado pelo clube. “É uma categoria de base muito boa, mesmo também para formar pessoas. Os meninos são muito gente boa. Queria ver a origem de tudo e todo o grande trabalho que o Fluminense vem fazendo com seus jogadores”, afirmou.