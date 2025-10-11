Abel Ferreira pede cautela quanto a liderança do Palmeiras: “Adianta pouco olhar para a tabela agora”

Treinador acredita que decisão do título ficará apenas para reta final e também se mostrou satisfeito com atuação alviverde no Allianz / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão de forma isolada. Na noite deste sábado (11), o Verdão goleou o Juventude por 4 a 1 e alcançou 58 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo, com a mesma quantidade de jogos do Rubro-Negro. Apesar do momento bom e da liderança assegurada por pelo menos mais uma rodada, o treinador Abel Ferreira trabalha com cautela. Para o português, o título só será decidido na última rodada e que o elenco deve estar ciente disso. Além disso, o técnico valorizou a preparação de seus jogadores.

“A verdade é que o título só vai ser decidido na última rodada. Adianta pouco olhar para a tabela agora. O que acho que é importante os jogadores entenderem, sobretudo os que têm jogado menos, é valorizar o trabalho deles. O que falo todos os dias. Preparem-se. A única coisa que meus jogadores controlam é o treino e a preparação”, destacou. Abel também enfatizou como os jogadores conseguiram fazer o jogo ficar fácil. Para o treinador a dinâmica, a intensidade e a agressividade alviverde foram fatores essenciais para a construção da goleada, mesmo com alguns desfalques. “O jogo parece que foi fácil, porque abrimos bem, mas foi fácil pela nossa dinâmica, intensidade, agressividade. O jogo poderia ser difícil e poderíamos torná-lo mais fácil. Agora, dar os parabéns aos nossos jogadores que isso é fruto do trabalho deles. E quarta, quinta, um mês, dois. Fizemos uma estruturação muito grande aqui dentro. Os jogadores estão aí”, pontuou. Conexão com a torcida do Palmeiras Em um bom momento do Palmeiras na competição, o Allianz Parque voltou a receber um grande público e torcida e time atuaram em sintonia. Entretanto, o treinador cobrou os torcedores para que permaneçam com o time nos momentos complicados, recordando, mais uma vez, os incidentes após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.

“Quando as coisas estão bem eu não preciso ver o todos somos um, a onde leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da Mancha Verde. Nós precisamos deles nos momentos difíceis. E nos momentos difíceis, como quando perdemos contra o Corinthians, contamos com aqueles que estão dentro do CT, que nunca nos abandonam. Quando a gente vê esse espírito, para mim é normal, e os jogadores sabem disso. Se o Palmeiras e os torcedores querem ser diferentes, tem que ser nos momentos difíceis”, ressaltou. Exemplo de Bruno Rodrigues Um dos grandes momentos da noite foi o gol de Bruno Rodrigues. O atacante passou por uma recuperação de quase dois anos, voltou a atuar recentemente e fez seu primeiro gol com a camisa alviverde. Para o treinador, o jogador demonstrou a maior qualidade possível de um atleta e comparou sua situação com os momentos difíceis do time. “O Bruno Rodrigues é tudo aquilo que eu acredito no futebol e na vida. Quando me xingam, quando nos tratam, quando as coisas não estão do jeito que nós queremos, quando estamos em final de ciclo, quando partimos duas vezes o joelho, quando temos que operar pela terceira vez. Isso é tudo que eu acredito, o trabalho, a persistência e resiliência, para mim esse é o maior talento que alguém pode ter. Já ouvi coisas que não gostei, mas nenhuma vez duvidei daquilo que sou capaz, nem ele. O mérito é todo dele”, enfatizou.