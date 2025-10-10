Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zubeldía terá primeira semana completa de treinos pelo Fluminense

Técnico terá chance de conhecer melhor o elenco tricolor e vai precisar realizar ajustes no time para sequência da temporada
Técnico do Fluminense, Luis Zubeldía terá o primeiro período completo de treinos desde que assumiu o comando do time, há duas semanas. Nesse período, o argentino teve quatro jogos e poucas atividades para começar a conhecer o elenco que tem à disposição. O elenco tricolor voltou a treinar nesta sexta-feira (10), no CT Carlos Castilho.

O comandante assumiu a equipe no dia 26 de setembro. Em menos de um dia, o argentino preparou o time para o clássico contra o Botafogo. Na sequência, enfrentou o Sport, na Ilha do Retiro, Atlético-MG, no Maracanã, e o Mirassol, na última quarta-feira. Em quatro jogos, foram duas vitórias, um empate e uma derrota.

Com a Data Fifa, Zubeldía terá tempo para colocar seu pensamento no time. Aliás, o Fluminense terá treinos desta sexta até a próxima quarta-feira antes de iniciar um período decisivo, com cinco jogos no Maracanã em um espaço de 21 dias. A única viagem será para encarar o Ceará, no dia 2 de novembro.

Assim, Zubeldía pode ajustar a defesa, já que é a segunda pior defesa entre os 10 melhores times do campeonato, com 33 gols sofridos. Além disso, melhorar o entrosamento da equipe e recuperar confiança de jogadores. Por fim, resolver a questão dos gols no fim da partida. Isto já aconteceu 11 vezes na temporada, sendo que em nove delas o time perdeu pontos importante.

O próximo desafio de Zubeldía e Fluminense será contra o Juventude, na quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. É uma grande oportunidade para o time se reaproximar do G4 da competição e sonhar com a vaga na Libertadores 2026.

