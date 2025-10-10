Zubeldía terá primeira semana completa de treinos pelo Fluminense

O comandante assumiu a equipe no dia 26 de setembro. Em menos de um dia, o argentino preparou o time para o clássico contra o Botafogo. Na sequência, enfrentou o Sport, na Ilha do Retiro, Atlético-MG, no Maracanã, e o Mirassol, na última quarta-feira. Em quatro jogos, foram duas vitórias, um empate e uma derrota.

Técnico do Fluminense , Luis Zubeldía terá o primeiro período completo de treinos desde que assumiu o comando do time, há duas semanas. Nesse período, o argentino teve quatro jogos e poucas atividades para começar a conhecer o elenco que tem à disposição. O elenco tricolor voltou a treinar nesta sexta-feira (10), no CT Carlos Castilho.

Com a Data Fifa, Zubeldía terá tempo para colocar seu pensamento no time. Aliás, o Fluminense terá treinos desta sexta até a próxima quarta-feira antes de iniciar um período decisivo, com cinco jogos no Maracanã em um espaço de 21 dias. A única viagem será para encarar o Ceará, no dia 2 de novembro.

Assim, Zubeldía pode ajustar a defesa, já que é a segunda pior defesa entre os 10 melhores times do campeonato, com 33 gols sofridos. Além disso, melhorar o entrosamento da equipe e recuperar confiança de jogadores. Por fim, resolver a questão dos gols no fim da partida. Isto já aconteceu 11 vezes na temporada, sendo que em nove delas o time perdeu pontos importante.

O próximo desafio de Zubeldía e Fluminense será contra o Juventude, na quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. É uma grande oportunidade para o time se reaproximar do G4 da competição e sonhar com a vaga na Libertadores 2026.