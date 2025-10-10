Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zé Rafael admite “momento complicado” no Santos

Zé Rafael admite “momento complicado” no Santos

Volante enfatizou que o Peixe precisa encarar cada jogo como uma final para evitar uma nova queda para a Série B
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Próximo da zona de rebaixamento, o Santos vive uma semana cheia de preparação para o clássico contra o Corinthians. No momento, o Peixe ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos, em uma campanha pior que no ano do rebaixamento.

O volante Zé Rafael, que chegou ao clube nesta temporada, sabe que o momento não é dos melhores. O jogador afirmou que o ano todo tem sido um grande desafio para o Alvinegro e acredita que a pausa da Data Fifa poderá proporcionar melhores ajustes no time.

“Desde o início do ano tem sido um desafio e encaramos assim. Agora de maneira mais séria porque passamos por um momento delicado. Estamos focados, sabemos o que temos que fazer para ter os resultados. Independente do adversário, faremos o que estamos treinando. Um período como a Data Fifa proporciona melhores ajustes. A equipe tem trabalhado e quer sair dessa situação o quanto antes. Não podemos olhar o adversário. Temos que encarar todo jogo como final”, enfatizou.

Zé Rafael sabe que o torcedor lembra do que aconteceu em 2023 com o momento atual. Entretanto, o volante destaca que ainda há tempo para a recuperação e que o time tem potencial para encaixar uma sequência positiva, começando pelo clássico contra o Corinthians.

“O momento é parecido com 2023. O que posso dizer é que temos nos esforçado. Ainda tem tempo. São 11 jogos para 5 ou 6 vitórias (para se manter na Série A). Ainda não encaixamos sequência de vitórias, mas temos capacidade para isso. Importante não é como começa, mas como termina. Acredito que vamos dar uma resposta e espero que seja já contra o Corinthians”, ressaltou.

Evolução com Vojvoda

O volante também aproveitou a oportunidade para valorizar o trabalho de Vojvoda. Zé Rafael apontou que houve uma evolução na equipe desde a chegada do argentino, mas que os resultados ainda não apareceram como esperado.

“Todos nós percebemos a evolução desde que o Juan chegou. Faz parte do processo. Todo trabalho tem um período de processo até os resultados aparecerem. No futebol tudo é imediato, mas confiamos no trabalho, no que tem sido feito. O processo está sendo feito e o resultado será consequência do trabalho”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar