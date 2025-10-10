Vini Jr celebra aumento da confiança e elogia Ancelotti: “Melhor treinador que já tive”

Atacante foi um dos destaques da goleada da Seleção Brasileira por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em Seul, ao lado de Estêvão e Rodrygo / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira iniciou a sequência de amistosos que antecede a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, os comandados do técnico Carlo Ancelotti golearam por 5 a 0 na Coreia do Sul, em Seul, com destaque para o trio Rodrygo, Estevão e Vini Jr. Este último, por sinal, fez questão de exaltar o treinador italiano e a importância do resultado. “Dá confiança para todo mundo. Todos os atacantes conseguiram fazer gols e dar assistência, assim a gente ganha confiança para a Copa do Mundo. Temos amistosos, então temos que nos preparar o mais rápido possível. Já falta muito pouco. Estamos com treinador novo, conseguimos ganhar os jogos com o mister. Temos que continuar assim”, disse.