Vasco renova contrato com promessas da base

Avellar estendeu o vínculo até 2028, enquanto Ramon Rique esticou até 2029
O Vasco renovou o contrato de duas promessas da base. Afinal, o lateral-esquerdo Riquelme Avellar estendeu o vínculo até julho de 2028, enquanto o meia Ramon Rique assinou até setembro de 2029. A dupla atualmente atua no sub-20.

Desde 2018 no Vasco, Riquelme Avellar se consolidou como titular da base no ano passado. Dessa forma, o lateral-esquerdo esteve presente nas conquistas da Copa Rio, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e Recopa Sub-20. Ele já atuou profissionalmente.

“Renovar com o Vasco é uma conquista muito importante para mim. Desde que cheguei, o clube me deu muitas oportunidades de aprender e me desenvolver. Todo esse aprendizado contribuiu muito para minha evolução. Continuar vestindo essa camisa é uma honra”, disse Avellar.

Já Ramon Rique, por sua vez, é tratado como uma das joias da base cruz-maltina. Afinal, desde novo, acumula títulos como o Brasileirinho Sub-14, Guilherme Embry Sub-16, Copa Rio, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e Recopa Sub-20.

“É uma felicidade imensa poder renovar com o Vasco, clube que me acolheu ainda muito novo e tem sido fundamental na minha formação, dentro e fora de campo. Vestir essa camisa é um orgulho enorme”, afirmou Ramon Rique.

