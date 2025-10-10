Trio do Flamengo é denunciado pelo STJD

A Procuradoria do STJD denunciou o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, o atacante Wallace Yan e o zagueiro Danilo por diferentes infrações cometidas na partida contra o Bahia, disputada no último domingo (5/10). As acusações envolvem declarações públicas, agressão em campo e conduta antidesportiva, e podem render suspensões de diferentes durações aos envolvidos.

Segundo o “UOL”, em publicação nesta sexta-feira (10/10), Boto foi enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por ofensa à honra relacionada ao desporto. Afinal, ele criticou a arbitragem e levantou suspeitas sobre atuações recentes.

“O que acontece em outros campos deixa suspeitas. O árbitro (Ramon Abatti Abel) que nos prejudicou (contra o Cruzeiro) ganhou como prêmio apitar o jogo do nosso rival e fez o que fez. Alguém da CBF tem que vir falar sobre isso”, afirmou o dirigente. A pena prevista varia de 15 a 90 dias de suspensão, aliás.

Wallace Yan, por sua vez, tem denúncia de agressão física ao lateral Gilberto, com base no artigo 254-A, que prevê de quatro a 12 partidas de suspensão. Além disso, o atacante responderá pelo artigo 258, por reclamações contra o quarto árbitro, podendo receber até seis jogos de gancho. Ele foi um dos dois jogadores do Flamengo a receber cartão vermelho contra o Bahia.