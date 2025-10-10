Thomas Tuchel aponta Brasil entre as favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026

Thomas Tuchel aponta Brasil entre as favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026Técnico da Inglaterra admite que seu time chega como “azarão” ao Mundial e cita também Argentina, França e Espanha como principais candidatas
O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, colocou o Brasil entre as principais favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Argentina, França e Espanha. O treinador reconheceu que a Inglaterra ainda está atrás dessas equipes na disputa pela taça, por conta da longa seca de títulos — o último foi o Mundial de 1966.
“Há o Brasil, a Argentina, a Espanha e a França. Todos venceram a Copa recentemente. Isso não quer dizer que não temos chance, mas precisamos primeiro garantir a classificação e entender por que estamos lá”, afirmou o técnico alemão.
Com Tuchel, a Inglaterra está próxima de confirmar vaga para o Mundial que será disputado em Estados Unidos, Canadá e México. A equipe vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o País de Gales, em amistoso realizado no Estádio de Wembley, e depende de uma vitória sobre a Letônia, na terça-feira (14), para carimbar o passaporte.
Tuchel substituiu Gareth Southgate, que, inclusive, levou os ingleses às finais da Eurocopa (2021 e 2024) e à semifinal da Copa de 2018. Mesmo com bons resultados, o treinador ressaltou que a geração liderada por Harry Kane ainda busca um título para se firmar na história.
“Precisamos chegar como a melhor equipe possível. Seremos azarões na Copa, porque não vencemos há décadas, enquanto outras seleções conquistaram títulos seguidos. Temos de atuar como um time, ou não teremos chance”, completou Tuchel.
