Técnico do Uruguai faz crítica a porte físico de Jude Bellingham

Marcelo Bielsa abordou tema em evento que participou na Espanha
Portador de opinião firme sobre as valencias de um jogador de futebol, o técnico Marcelo Bielsa participou de um evento recente, na Espanha, onde um alvo de crítica foi o meio-campista inglês Jude Bellingham, do Real Madrid. A saber, o evento em questão teve promoção da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Usado como exemplo de seu conceito, o treinador da seleção do Uruguai entende que a evolução muscular de Bellingham tem mais a ver com conceito estético do que, necessariamente, ganho técnico:

Vi uma foto do Bellingham e ele é outro jogador quando se compara antes da lesão (no ombro esquerdo, em novembro de 2023). Eu disse: ‘Que extraordinário, o que terá acontecido?’. Mais magro, musculoso. Sou da opinião de que essa musculatura desproporcional, especialmente na parte superior do corpo, é uma questão estética, não uma necessidade competitiva. Porque há jogadores que precisam fortalecer a capacidade de choque e oposição, mas sou suspeito e acho que tem mais a ver com o espelho do que com os adversários.

Na sua argumentação, Marcelo Bielsa ainda falou sobre o trabalho que desenvolve com sua comissão técnica no sentido fisiológico do jogo, através de estudos detalhados. Por isso, ele entende que o “peso ideal” precisa ser medido, fundamentalmente, com a capacidade do jogador ter regularidade de desempenho:

O peso ideal é aquele que permite que você jogue bem de forma duradoura. Se você joga bem uma partida, não importa se você é magro ou gordo. Se você joga bem seis partidas seguidas, esse é o peso que permitiu que você jogasse bem.


