Senegal atropela Sudão do Sul e fica a um passo da Copa do Mundo de 2026

Leões precisam vencer a Mauritânia na rodada final, na próxima terça (14) para carimbar o passaporte. RD Congo ainda tem chances no Grupo B

Na última rodada das Eliminatórias, Senegal recebe a fraca Mauritânia, no Estádio Olímpico de Diamniadio, na terça-feira (14), precisando vencer para assegurar a vaga. O empate, inclusive, também pode servir, desde que a RD Congo não vença o já eliminado Sudão.

O Senegal ficou a um passo da classificação para a Copa do Mundo de 2026 ao golear, nesta sexta-feira (10), o Sudão do Sul por 5 a 0, no Estádio Nacional de Juba. Com o resultado, os Leões seguem na primeira colocação do Grupo B com 21 pontos, seguidos pela República Democrática do Congo, que venceu por 1 a 0 o Togo, e foi a 19.

Pelo regulamento, as primeiras seleções de cada um dos nove grupos garantem vaga na Copa. Porém, os quatro melhores segundos colocados vão para a repescagem. Assim, no continente africano já garantiram vaga no Mundial as seleções de Egito, Tunísia, Marrocos e Argélia.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Ismail Sarr, aos 28 minutos do segundo tempo, depois de aproveitar cruzamento da direita de ataque. Ele se antecipou à zaga e bateu colocado, sem chances para o goleiro Mawtht.

Aos dois minutos da etapa final, Senegal aproveitou erro da zaga e Sadio Mané, sem goleiro, ampliou. A partir daí, o que se viu foi um verdadeiro baile dos senegaleses. Ismail Sarr marcou o terceiro aos nove, e Jackson, aos 15, transformou a vitória em goleada. Cherif Ndiaye, aos 30, fez o quinto e fechou a conta.

