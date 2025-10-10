Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem Messi, Argentina vence Venezuela em Miami

Giovani Lo Celso fez o único gol do jogo ainda no primeiro tempo
Atual campeã do mundo e classificada em primeiro nas Eliminatórias, a Argentina iniciou a preparação com amistosos com o pé direito. Afinal, a Albiceleste venceu a Venezuela por 1 a 0, nesta sexta-feira (10), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Mesmo sem Messi, os argentinos dominaram a partida e construíram a vitória no primeiro tempo, com gol de Giovani Lo Celso.

A Argentina não teve dificuldades para vencer, apesar do placar magro. Mesmo sem Messi, os atuais campeões mundiais conseguiram se impor. Dessa forma, criaram boas jogadas, embora não transformassem o volume em muitas oportunidades claras. Contudo, Giovani Lo Celso fez o gol do alívio, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, a Argentina seguiu dominando o jogo e conseguiu construir mais jogadas. Contudo, seguia com dificuldades na hora de finalizar as jogadas. Apesar do domínio dos argentinos, a Venezuela foi quem criou a melhor chance do segundo tempo, mas Quintero acertou o travessão.

Na reta final, a Argentina acionou a cavalaria para frear o ímpeto venezuelano. Dessa forma, nomes como De Paul e MacAllister entraram em campo. Assim, os hermanos criaram boas chances, mas o goleiro Contreras fez grandes defesas, como em chutes de Lautaro e MacAllister, e evitou uma derrota maior.

A Argentina volta a campo na próxima segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), contra Porto Rico, no Soldier Field, em Chicago, nos Estados Unidos. Já a Venezuela, assim como os argentinos, permanece em solo americano e enfrenta Belize, no mesmo dia, às 22h, no Toyota Park, em Illinois.

