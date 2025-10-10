São Paulo divulga recuperação de Tolói e tratamento conservador para André Silva

Entre os nomes citados, Rafael Tolói é quem mostra maior evolução. O zagueiro trata uma lesão na parte posterior da coxa esquerda sofrida em 29 de setembro. Nesta sexta-feira (10), ele participou de uma atividade com bola no gramado e também realizou corridas de alta intensidade sob os cuidados do departamento de fisioterapia. Caso mantenha o ritmo de recuperação, Tolói deve iniciar os trabalhos com a preparação física já na próxima semana, ampliando as chances de retorno ainda neste mês.

O São Paulo divulgou nesta sexta-feira (10) um boletim médico detalhado sobre os atletas lesionados do elenco. A publicação faz parte do compromisso da diretoria em oferecer mais transparência ao torcedor e aproximar o público do dia a dia do clube. No total, cinco jogadores seguem em tratamento no CT da Barra Funda: Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan e Rafael Tolói.

Por outro lado, André Silva segue um caminho mais longo. O atacante mantém o tratamento conservador para a lesão no joelho direito, sofrida em 24 de agosto. O jogador rompeu o ligamento cruzado posterior e teve um estiramento no cruzado anterior. Apesar da gravidade, o departamento médico optou por não realizar cirurgia. O centroavante continua em sessões de fisioterapia, com foco em fortalecimento muscular e controle motor, sob acompanhamento diário dos profissionais do clube.

São Paulo divulga situação de mais jogadores lesionados

Enquanto isso, Luan trata uma lesão no músculo adutor direito, sofrida em 21 de setembro. O volante realiza um programa de fortalecimento e recuperação funcional. Calleri, que passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo há pouco mais de cinco meses, encerrou o período de fisioterapia e deve começar o trabalho físico em campo nos próximos dias. Já Ryan, operado em 30 de julho para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão meniscal, segue em fortalecimento muscular e controle motor.

Com esse boletim, o São Paulo busca mostrar transparência e tranquilizar o torcedor sobre o processo de recuperação dos atletas. O departamento médico continua monitorando a evolução de cada caso para garantir um retorno seguro e gradual aos gramados.